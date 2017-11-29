«Боруссия» Д может до Рождества уволить Боша, его может сменить Нагельсман

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош в скором времени может быть отправлен в отставку, сообщает Der Westen.

Руководство клуба рассматривает возможность отставки голландского специалиста до Рождества. Это может произойти в том случае, если команда к тому времени не наберёт 30 очков. По итогам 13 туров Бундеслиги у дортмундцев 21 очко и 5-е место в турнирной таблице.

Согласно информации источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру 30-летнего наставника «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана в качестве преемника Боша по окончании текущего сезона.