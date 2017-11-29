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ЧМ-2018 - Европа
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Геям посоветовали не держаться за руки в российских городах, принимающих ЧМ-2018

Футбол

Исполнительный директор FARE (Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе) Пиара Поуэр посоветовала геям-болельщикам, которые планируют посетить матчи чемпионата мира в России в 2018 году, не держаться за руки в российских городах.

«Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ. Такой же посыл для болельщиков тёмного цвета кожи и этнического меньшинства — езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны", — цитирует Поуэр Daily Mail.

Также издание отмечает, что британское и немецкое сообщества ЛГБТ из Англии и Германии уже уточняли у ФИФА, смогут ли они во время матчей держать в руках радужный флаг, но до сих пор не получили ответ.

BBC ошибочно сообщила, что ЦСКА принял участие в акции в поддержку ЛГБТ
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