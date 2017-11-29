«Крылья Советов» оплатили билеты инвалидам-колясочникам на матч ЧМ-2018 в Самаре

«Крылья Советов» оплатили билеты инвалидам-колясочникам на матч сборной России на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте самарйев.

«ПФК «Крылья Советов» регулярно поддерживает различные социальные проекты. В следующем году в Самаре пройдут игры ЧМ-2018. Сейчас известно, что один из матчей на новой арене пройдёт с участием сборной России, на игре ожидается аншлаг. Именно на него футбольный клуб и выкупил несколько комплектов билетов для своих особенных болельщиков, которые часто посещают «Металлург». Нет сомнений, что матчи ЧМ будут настоящим праздником для всех любителей футбола, которые посетят «Самару-Арену», и наш клуб сделал так, чтобы этих людей стало больше.

«Крылья» давно и активно сотрудничают с организацией инвалидов-колясочников «Десница» и другими организациями, всячески поддерживая людей с ограниченными возможностями. Так, в прошлом году в матче «Крылья Советов» – «Спартак» игроки нашей команды вышли на поле в футболках с логотипом Wings for Life World Run в поддержку одноимённого благотворительного забега. Целью акции было привлечение внимания к травмам спинного мозга и сбор средств на их исследования и лечение», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.