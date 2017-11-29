Божович: «Спартак» — хороший раздражитель, ожидаю, что «Арсенал» даст бой

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 19-го тура со «Спартаком». Встреча состоится 1 декабря.

«Хорошие ожидания, потому что „Спартак“ — хороший раздражитель. Ожидаю, что перед своими болельщиками дадим бой. Среди травмированных у нас Шевченко. Не знаю, насколько сейчас готов Альварес, который был травмирован.

В холодную погоду не так приятно работать, как в хорошую погоду, но условия для работы нормальные. Здесь работает подогрев», — сказал специалист.

Также Божович прокомментировал информацию СМИ о том, что он может перейти в «Краснодар».

«Не знаю, откуда возникли слухи о моём возможном уходе в „Краснодар“. Честно говоря, я ни с кем не разговаривал. Не думаю, что это может влиять на команду. Слухи слухами», — сказал Божович в интервью клубному телевидению.