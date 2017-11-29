30 тренеров посетят финальную жеребьевку ЧМ-2018

30 из 32 главных тренеров команд-участниц чемпионата мира 2018 года в России подтвердили свое присутствие на семинаре для команд и на церемонии финальной жеребьевки, которая пройдет в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.



В рамках семинара для команд, который запланирован на четверг и начнется — в 14.00 мск, представители сборных получат ключевую операционную информацию, касающуюся турнира. А церемония финальной жеребьевки состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Начало — в 18:00 мск.

Список тренеров, которые подтвердили своё участие:

Станислав Черчесов (Россия), Хорхе Сампаоли (Аргентина), Роберто Мартинес (Бельгия), Тите (Бразилия), Хосе Пекерман (Колумбия), Оскар Рамирес (Коста-Рика), Златко Далич (Хорватия), Оге Харейде (Дания), Эктор Купер (Египет), Гарет Саутгейт (Англия), Дидье Дешам (Франция), Йоахим Лёв (Германия), Хеймир Хадльгримссон (Исландия), Карлуш Кейруш (Иран), Вахид Халилходжич (Япония), Син Тэ Ён (Южная Корея), Хуан Карлос Осорио (Мексика), Эрве Ренар (Марокко), Гернот Рор (Нигерия), Эрнан Гомес (Панама), Рикардо Гарека (Перу), Адам Навалка (Польша), Фернанду Сантуш (Португалия), Хуан Антонио Пицци (Саудовская Аравия), Алиу Сиссе (Сенегал), Младен Крстаич (Сербия), Хулен Лопетеги (Испания), Янне Андерссон (Швеция), Владимир Петкович (Швейцария), Набил Маалул (Тунис).

В мероприятии не примут тренеры сборных Австралии и Уругвая.