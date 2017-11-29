Моуринью объяснил свою реакцию на гол Янга в матче с «Уотфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал свою реакцию во время матча 14-го тура АПЛ с «Уотфордом» (4:2). На 25-й минуте Эшли Янг со штрафного пробил в девятку, не оставив шансов вратарю соперника Эурельо Гомесу. Реакция португальца на взятие ворот получилась сдержанной.

«Я был удивлён, что Погба разрешил ему пробить штрафной удар. Его гол меня не удивил, потому что Янг неплохо пробивает на тренировках. Его процент попадания высок, поэтому мы знали, что он может забить. Но Поль также хорош, и обычно в такой ситуации бьёт именно он. Я ждал, что Погба будет бить», — цитирует Моуринью The Telegraph.

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