Путин: с удовольствием поеду с болельщиками в поезде во время ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием поедет на поезде для болельщиков чемпионата мира 2018 года из Москвы в Санкт-Петербург.

Сегодня в ходе посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции «Москва-Киевская» один из сотрудников рассказал Путину, что РЖД планирует пустить дополнительные поезда для перевозки болельщиков во время чемпионата мира—2018, и задал президенту вопрос, готов ли он поехать с ними на поезде.

«Поеду, проедусь с удовольствием. Надо посмотреть, когда, где, конкретно с кем матч, но с вами поеду с удовольствием», — цитирует Путина «Пятый канал».