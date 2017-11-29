Главным тренером «Эвертона» будет Эллардайс, зарплата — более € 6,5 млн в год

Руководство «Эвертона» приняло решение назначить главным тренером Сэма Эллардайса, сообщает Daily Mail. Контракт 63-летнего специалиста рассчитан на полтора года. Заработная плата Эллардайса составит £ 6 млн в год (более € 6,5 млн).

Ожидается, что впервые «Эвертон» сыграет под руководством нового тренера 2 декабря, когда примет на своём поле «Хаддерсфилд Таун» в 15-м туре АПЛ.

После увольнения Рональда Кумана исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» был назначен Дэвид Ансворт.

Набрав 12 очков в 13 матчах нынешнего сезона АПЛ, «Эвертон» расположился на 17-м месте в турнирной таблице.