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Писарев дисквалифицирован на три матча ФНЛ за оскорбления судьи

Футбол

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев дисквалифицирован на три матча ФНЛ за оскорбления судьи. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

По матчу 25-го тура ФНЛ «Олимпиец» — «Динамо СПБ»: главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев был удалён на 93-й минуте матча за оскорбительные выражения в адрес судейской бригады. Мы не получили от Николая Писарева никаких объяснений по данному эпизоду, поэтому приняли решение дисквалифицировать его на три матча и оштрафовать его на 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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