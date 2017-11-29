Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев дисквалифицирован на три матча ФНЛ за оскорбления судьи. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

По матчу 25-го тура ФНЛ «Олимпиец» — «Динамо СПБ»: главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев был удалён на 93-й минуте матча за оскорбительные выражения в адрес судейской бригады. Мы не получили от Николая Писарева никаких объяснений по данному эпизоду, поэтому приняли решение дисквалифицировать его на три матча и оштрафовать его на 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.