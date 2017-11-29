Х. Мартинес: для меня большая честь стать первым испанским капитаном в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес поделился впечатлениями от дебюта в качестве капитана команды в недавнем матче 13-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:2).



«Во время перекуса перед матчем тренер сказал, что Жером не сможет играть. Неожиданно я стал самым опытным футболистом „Баварии“ в составе и получил повязку. Это было здорово. Для меня большая честь стать первым испанским капитаном в „Баварии“. Я никогда этого не забуду.



Я бы не сказал, что с повязкой игралось как-то по-другому. Единственное, что изменилось, так это то, что я присутствовал при выборе сторон. Однако во время матча никакой разницы я не почувствовал. Я и без капитанской повязки всегда много говорил с товарищами по команде, помогал им, подбадривал. Для меня это совершенно нормально.



Сейчас мне 29 лет, уже 11 лет я в профессиональном футболе. Конечно, я стараюсь помогать молодым футболистам, передавать опыт. Считаю, что это совершенно нормально. Но я не один такой. У нас в составе есть футболисты, которые в „Баварии“ ещё дольше меня: Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Франк Рибери, Арьен Роббен, Жером Боатенг...» — сказал Мартинес в интервью клубной пресс-службе.

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