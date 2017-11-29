Почеттино: «Тоттенхэм» не играл с «Лестером» так, как умеет

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Лестер Сити» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Мы не играли так, как умеем. Первая половина была плохой, после этого было сложно вернуться в игру. Мы чувствуем себя очень разочарованными. Мы начали игру не так, как нужно, и поплатились за это.



При 0:2 что-то сделать весьма сложно. Нам нужно лучше играть в первые минуты. Подобное уже происходило в матчах против «Вест Бромвича» и „Боруссии“, — сказал Почеттино в интервью BBC Sport.