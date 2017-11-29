Тарханов: советовал Евсееву действовать так, как Зе Луиш в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Если «Зенит» проиграл, значит, заслуженно. У «Зенита» были моменты, но «Спартак» действовал более агрессивно в атаке, красно-белые хорошо уходили в контратаки. При этом, попади Кокорин в ворота, а не в штангу, матч мог повернуться по-другому. Это футбол. «Спартак» провел выдающуюся концовку вдесятером, а Зе Луиш выдал шикарную передачу Пашаличу под гол в компенсированное время.



После того как «Краснодар» нам забил, у нас был похожий момент, где надо было разыграть и забить. Сегодня Евсееву говорю, что надо было действовать так же, как Зе Луиш. Спартаковец бежал и смотрел, какое продолжение атаки выбрать. Решил отдать ─ забили гол. У Алексея Евсеева был еще лучше вариант: Димитров был совсем один, но тот его не заметил и решил использовать момент самостоятельно. Но, если идешь сам, надо забивать. Это грани мастерства, которые дают преимущество одной или другой команде. Кстати, Классон в том же матче с нами мог забивать сам, но выбрал лучший вариант ─ отдать Смолову», — цитирует тренера «Спорт день за днем».