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«Шахтёр», «Динамо» Киев, «Мариуполь» и «Днепр-1» вышли в полуфинал Кубка Украины

Футбол

Сегодня состоялись матчи 1/4 финала Кубка Украины, по итогам которых определились все четыре полуфиналиста турнира.

Киевское «Динамо» в гостях обыграло «Десну» со счётом 2:0. Голы забили Денис Гармаш и Назарий Русин.

Донецкий «Шахтёр» дома разгромил «Верес» — 4:0. Забитыми мячами отметились Факундо Феррейра, Бернард, Марлос и Густаво Бланко.

«Мариуполь» не выезде переиграл «Ворсклу» со счётом 2:1. Первым отличился игрок хозяев Владислав Кулач, но голы Андрея Борячука и Игоря Тищенко склонили чашу весов в пользу хозяев.

Наконец, команда «Днепр-1» в гостях одолела «Львов» в дополнительное время — 2:1. Победу днепрянам принёс гол Ярослава Поплавки на 119-й минуте.

Кубок Украины. 1/4 финала
29 ноября 2017, среда. 20:00 МСК
Десна
Чернигов
0 : 2
Динамо К
Киев
0:1 – Гармаш – 7, 0:2 – Русин – 90+5
Кубок Украины. 1/4 финала
29 ноября 2017, среда. 20:30 МСК
Шахтёр Д
Донецк
4 : 0
Верес
Ровно
1:0 – Феррейра – 8, 2:0 – Бернард – 45, 3:0 – Марлос – 64, 4:0 – Бланко – 83
Кубок Украины. 1/4 финала
29 ноября 2017, среда. 18:00 МСК
Ворскла
Полтава
1 : 2
Мариуполь
Мариуполь
1:0 – Кулач – 13, 1:1 – Борячук – 25, 1:2 – Тищенко – 77
Кубок Украины. 1/4 финала
29 ноября 2017, среда. 20:00 МСК
Львов
Львов
1 : 2
ДВ
Днепр-1
Днепр
1:0 – Kyslenko – 23, 1:1 – Снижко – 75, 1:2 – Поплавка – 119
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