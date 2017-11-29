«Шахтёр», «Динамо» Киев, «Мариуполь» и «Днепр-1» вышли в полуфинал Кубка Украины

Сегодня состоялись матчи 1/4 финала Кубка Украины, по итогам которых определились все четыре полуфиналиста турнира.



Киевское «Динамо» в гостях обыграло «Десну» со счётом 2:0. Голы забили Денис Гармаш и Назарий Русин.



Донецкий «Шахтёр» дома разгромил «Верес» — 4:0. Забитыми мячами отметились Факундо Феррейра, Бернард, Марлос и Густаво Бланко.



«Мариуполь» не выезде переиграл «Ворсклу» со счётом 2:1. Первым отличился игрок хозяев Владислав Кулач, но голы Андрея Борячука и Игоря Тищенко склонили чашу весов в пользу хозяев.



Наконец, команда «Днепр-1» в гостях одолела «Львов» в дополнительное время — 2:1. Победу днепрянам принёс гол Ярослава Поплавки на 119-й минуте.