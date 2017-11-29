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Марсьяль: в прошлом сезоне у меня были проблемы за пределами поля

Футбол

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль отметил, что избавился от проблем, с которыми столкнулся в прошлом году.

«У меня были проблемы за пределами поля в прошлом сезоне, которые постоянно занимали место в голове. Мне не хватало концентрации. Но теперь, когда выхожу на поле, хочу рвать и метать. Некоторые забывают про мой возраст. Учитывая мой талант, они ожидали, что я раскроюсь раньше, но у каждого свой темп развития.

Хочу выиграть как можно больше трофеев с клубом, а также попасть в заявку сборной Франции на ЧМ-2018 и победить», — сказал Марсьяль в интервью teleFoot.

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