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Спортивный директор «РБ Лейпциг» Рангник может возобновить тренерскую карьеру

Футбол

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник не исключает возобновление тренерской карьеры. Одновременно он подчеркнул, что чувствует себя в своей нынешней должности достаточно комфортно.

«Я всегда подчёркивал, что чувствую себя отлично на посту спортивного директора. Но мне бы не хотелось полностью исключать возможность возвращения на тренерскую скамейку. Я ещё слишком молод, чтобы окончательно отказываться от этого рода деятельности», — цитирует 59-летнего Рангника Bild.

Рангник ранее возглавлял такие команды, как «Штутгарт», «Ганновер-96», «Шальке-04» и «Лейпциг».

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