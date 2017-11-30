Спортивный директор «РБ Лейпциг» Рангник может возобновить тренерскую карьеру

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник не исключает возобновление тренерской карьеры. Одновременно он подчеркнул, что чувствует себя в своей нынешней должности достаточно комфортно.

«Я всегда подчёркивал, что чувствую себя отлично на посту спортивного директора. Но мне бы не хотелось полностью исключать возможность возвращения на тренерскую скамейку. Я ещё слишком молод, чтобы окончательно отказываться от этого рода деятельности», — цитирует 59-летнего Рангника Bild.

Рангник ранее возглавлял такие команды, как «Штутгарт», «Ганновер-96», «Шальке-04» и «Лейпциг».