Хуммельс: «Боруссия» Д остаётся для «Баварии» очень сильным соперником

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс, защищающий ныне цвета мюнхенской «Баварии», адресовал слова похвалы своей прежней команде. Хуммельс считает, что «Боруссия» способна бороться за титул чемпиона Германии.

«У «Баварии» также бывают неудачные периоды. И если принять во внимание потенциал футболистов «Боруссии» и клуба в целом, то можно сказать, что эта команда остаётся для «Баварии» очень сильным соперником», — приводит слова Хуммельса интернет-портал Goal.

По итогам 13 туров Бундеслиги «Боруссия» с 21 очком занимает 5-ю строчку в турнирной таблице. «Бавария» является единоличным лидером, набрав 29 очков.