Руди: в матче с «ПСЖ» каждый игрок «Баварии» хочет реабилитироваться

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Себастьян Руди отметил, что команда рада предстоящей встрече с «ПСЖ» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В первой игре на выезде немецкий гранд потерпел болезненное поражение, после чего руководство клуба приняло решение об отставке Карло Анчелотти с поста главного тренера.

«Мы проиграли в Париже с разницей в три мяча, и теперь каждый футболист нашей команды хочет реабилитироваться и исправить ошибки. Нельзя смиряться с таким поражением. В предстоящей игре мы хотим показать совершенно другую игру и победить», — приводит слова Руди интернет-портал Goal.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» пройдёт 5 декабря.