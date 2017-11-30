Руни: «Эвертон» показал, насколько хорошие игроки в нашем составе

Оформивший хет-трик капитан «Эвертона» Уэйн Руни поделился мнением о разгромной победе над «Вест Хэм Юнайтед» (4:0) в 14-м туре АПЛ, предвкушая начало работы с Сэмом Эллардайсом.



«Это новая глава, Сэм — отличный тренер, уверен, он привнесёт новые идеи. Мы с нетерпением ожидаем нашей первой тренировочной сессии, которая состоится завтра.



Что касается матча, нам нужно было выиграть, а для этого пришлось подняться и показать, насколько хорошими игроками являемся. Это первый шаг, на который рассчитываем — продвижение в турнирной таблице», — цитирует капитана ВВС.

Руни забил гол «Вест Хэму» со своей половины поля