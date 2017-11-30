В «Боруссии» М хотят продлить контракт с главным тренером Хеккингом

Руководство мёнхенгладбахской «Боруссии» очень довольно работой главного тренера команды Дитера Хеккинга. С тренером хотят продлить действующий контракт, который заканчивается летом 2019 года. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль.

«Знающие нас люди знают также о том, что для нас фактор стабильности играет важную роль. Мы очень верим Хеккингу и весьма довольны его работой. Хеккинг способен не только добиваться стабильности, но и приводить команду к вершинам. В 2015 году он не случайно занял с «Вольфсбургом» 2-е место в Бундеслиге, выиграв также и Кубок страны. Мы ещё не вели переговоров с Хеккингом, но в скором времени обсудим вопрос», — цитирует Эберля Sport Bild.

По итогам 13 туров чемпионата Германии «Боруссия» с 24 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.