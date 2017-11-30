Защитник «Зенита» получивший травму головы в ходе конфликта: со мной всё хорошо

Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал о состоянии своего здоровья. Футболист пострадал в результате конфликта рядом со своим домом в одном из жилых комплексов на Лабораторном проспекте Санкт-Петербурга.

По информации издания «Фонтанка», вечером 29 ноября Терентьев не поделил место на парковке с другим жильцом, в результате чего был избит им и его знакомым рядом с собственным домом. В драке игрок получил травму головы и был госпитализирован на скорой помощи.

Денис Терентьев рассказал, что в конфликте разбирается следствие, а с ним всё нормально.

«Со мной всё нормально», — отметил Терентьев.