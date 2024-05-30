Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бенхамин Гарре назвал топ-клубы, за которые хотел бы сыграть

Бенхамин Гарре назвал топ-клубы, за которые хотел бы сыграть
Комментарии

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, за какие европейские топ-клубы хотел бы выступать. Футболист выделил «Барселону», «Интер» и «Милан».

— За какой клуб хотел бы сыграть, если бы была возможность выбрать любой?
— Ох, любой захочет играть в лучшем клубе мира. Если бы была возможность, выбрал бы «Барселону». Также мне очень нравится итальянская лига, поэтому «Милан» или «Интер». Это клубы с историей, — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самарские «Крылья Советов», в составе которых выступает Гарре, завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 41 очко за 30 сыгранных матчей.

Материалы по теме
«Не вижу причин отказываться от российского паспорта». Гарре не бросит Самару ради топов?
Эксклюзив
«Не вижу причин отказываться от российского паспорта». Гарре не бросит Самару ради топов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android