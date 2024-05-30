Бенхамин Гарре назвал топ-клубы, за которые хотел бы сыграть

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, за какие европейские топ-клубы хотел бы выступать. Футболист выделил «Барселону», «Интер» и «Милан».

— За какой клуб хотел бы сыграть, если бы была возможность выбрать любой?

— Ох, любой захочет играть в лучшем клубе мира. Если бы была возможность, выбрал бы «Барселону». Также мне очень нравится итальянская лига, поэтому «Милан» или «Интер». Это клубы с историей, — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самарские «Крылья Советов», в составе которых выступает Гарре, завершили сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 41 очко за 30 сыгранных матчей.