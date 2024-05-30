Red Bull приобрела миноритарную долю акций «Лидс Юнайтед» — The Athletic

Производитель энергетических напитков, компания Red Bull заключила сделку о приобретении миноритарной доли акций футбольного клуба «Лидс Юнайтед», сообщает онлайн-издание The Athletic.

По данным источника, со следующего сезона Red Bull также будет выступать титульным спонсором «Лидса». Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 «Лидс Юнайтед» вышел в плей-офф Чемпионшипа, где уступил «Саутгемптону» и, таким образом, не сумел подняться в Премьер-лигу.

Напомним, компании Red Bull принадлежат несколько футбольных клубов, включая немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «РБ Зальцбург». По данным The Athletic, «Лидс Юнайтед» название менять точно не будет, этот вопрос даже не обсуждался во время переговоров о продаже доли акций.