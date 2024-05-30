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Юрий Красножан рассказал о задачах женской сборной России

Юрий Красножан рассказал о задачах женской сборной России
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о задачах национальной команды.

«Помимо достижения успешных результатов в матчах, сборная решает задачу формирования команды на будущее. Была проделана работа по расширению круга кандидаток в сборную, и цель этого сбора – контроль их развития. В предстоящих матчах есть возможность сравнить показатели футболисток и определить прогресс», — приводит слова Красножана официальный сайт Российского футбольного союза.

Женская сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в уругвайском городе Монтевидео с 25 мая по 6 июня. Во время сбора запланированы два товарищеских матча с национальной командой Уругвая. Встречи пройдут 31 мая и 3 июня.

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