Генич отреагировал на отставку Гончаренко из «Урала»

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

«Обидно за Гончаренко, но решение напрашивалось чуть раньше. Примерно зимой, как казалось… При всей моей любви к Виктору Михайловичу. Но я был уверен, что он выправит ситуэйшн. Наверное, и Григорий Викторович Иванов был уверен. А теперь — Лё шанс финаль. И добро пожаловать в лучшую лигу мира!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, накануне «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.