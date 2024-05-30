Червиченко: увольнение Гончаренко логично, у «Урала» минимальные шансы, чтобы не вылететь

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение тренера Виктора Гончаренко из «Урала».

«Президент «Урала» импульсивный человек. Мне кажется, что у нас половина отставок происходит на взрывной реакции и эмоциональном решении на какой-то результат. Такое было в «Краснодаре» с Ивичем, так и здесь с Гончаренко. Команда попала в зону стыков и теперь шансы минимальны, чтобы остаться в РПЛ. Поэтому, наверное, увольнение Гончаренко — логичное решение.

Я за «Уралом» серьёзно не следил и причины их провала понять не могу, но это боевая команда. Может быть, команде не хватило состава для того, чтобы показывать результат, а может быть, где-то не повезло», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.