Компани: знаю, каким большим клубом «Бавария» является

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что понимает ответственность, с которой ему придётся столкнуться в мюнхенском клубе.

«Я знаю, каким большим клубом «Бавария» является. Я горжусь, но и очень мотивирован быть здесь. Насколько я понимаю, сезон для нас должен начаться прямо сейчас», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, о назначении Венсана Компани «Бавария» объявила накануне, 29 мая. 38-летний бельгиец подписал соглашение с командой до лета 2027-го. С 2022 года Компани работал в «Бёрнли». Под его руководством команда вылетела, с 24 набранными очками заняв предпоследнее, 19-е место по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги. Ранее Венсан также тренировал «Андерлехт».