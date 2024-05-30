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Спортдиректор «Баварии» Эберль: Компани — один из самых интересных тренеров в Европе

Спортдиректор «Баварии» Эберль: Компани — один из самых интересных тренеров в Европе
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль назвал нового главного тренера мюнхенцев Венсана Компани одним из самых интересных специалистов в Европе.

«Мы нашли одного из самых интересных тренеров в Европе. Переговоры сразу приобрели напряжённый характер. И «Бавария», и Венсан сразу почувствовали, что хотим осуществить эту сделку. «Бёрнли» не хотел его отпускать», — приводит слова Эберля известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, о назначении Компани главным тренером «Бавария» объявила накануне, 29 мая. 38-летний бельгиец подписал соглашение с мюнхенской командой до лета 2027 года, «Бёрнли» получит около € 12 млн за выкуп контракта специалиста.

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