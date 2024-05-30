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Гарре оценил свои шансы попасть в сборную Аргентины, выступая за «Крылья Советов»

Гарре оценил свои шансы попасть в сборную Аргентины, выступая за «Крылья Советов»
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Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре оценил свои шансы попасть в сборную Аргентины, выступая в РПЛ.

— Какая твоя главная мечта в футболе?
— Самая заветная мечта как футболиста — сыграть за сборную Аргентины. Я был в сборных U15, U17 и U20. Но главное — играть за основную команду.

— В «Крыльях» это реально?
— Надо быть реалистом. Сборная Аргентины — самая сильная в мире. Именно поэтому она выиграла чемпионат мира. Футболисты сборной играют в лучших клубах мира, лучших лигах. РПЛ — сильная лига, но, чтобы попасть в сборную, я должен играть в лучшей лиге и показывать высокие результаты на протяжении сезона. Я ещё молод, и у меня есть возможность прогрессировать и исполнить свою мечту, — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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