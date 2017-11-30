«Рединг» внёс в заявку на матч своих фанатов

Главный тренер «Рединга» Яп Стам составил необычную заявку на официальный матч отложенного 7-го тура Чемпионшипа с «Барнсли». Голландский специалист помимо игроков внёс в заявку под 13-м номером фанатов «Рединга».

Таким оригинальным образом клуб подошёл к игре после того, как не мог победить в трёх последних встречах Чемпионшипа. В итоге домашняя игра с «Барнсли» закончилась победой подопечных голландского специалиста со счетом 3:0.

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