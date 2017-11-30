ФИФА: для россиян в продаже осталось около 140 тыс. билетов 4-й категории

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер рассказал, сколько билетов на матчи чемпионата мира 2018 года будет реализовано на следующем этапе продаж, а также отметил, сколько всего будет продано билетов 4-й категории, которые отведены для российских болельщиков.

«На следующем этапе продаж билетов будет реализовано порядка 400 тысяч билетов. У болельщиков после жеребьёвки будет возможность приобрести билеты на все матчи их команд в группе, а также на весь турнир с учётом возможных матчей плей-офф. На эту категорию приходится значительная часть билетов, доступных на втором этапе продаж.

Что касается 4-й категории для российских болельщиков, то я могу подтвердить, что всего будет реализовано 300 тысяч таких билетов. Часть из них была продана на первом этапе продаж, остальные будут реализованы на втором этапе. 40% билетов 4-й категории (около 140 тыс.) будет доступно для продажи. Они пользуются высоким спросом на этапе продажи путем случайной жеребьёвки. Думаю, в итоге цифры продаж будут на уровне Бразилии, где мы реализовали порядка 2,1 млн билетов, доступных для свободной продажи", — передаёт слова Эллера корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.