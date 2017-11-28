Форвард «Халла» Боуэн: мы должны взять на себя вину за поражение от «Бристоля»

Нападающий «Халл Сити» Джаррод Боуэн прокомментировал поражение от «Бристоль Сити» в матче 19-го тура Чемпионшипа (2:3). По ходу встречи «Халл» выигрывал со счётом 2:0, но не удержал даже ничью.

«Мы должны проанализировать то, что произошло в матче с „Бристолем“ и взять на себя вину за поражение. В предыдущих матчах мы также пропускали слишком много голов в концовках. Если бы мы сохраняли концентрацию до конца во всех матчах этого сезона, у нас было бы намного больше очков. Конечно, мы это делаем не специально.

Когда мы вели 2:0, не думаю, что кто-то из нас предполагал, что всё так обернётся. Мы уверенно контролировали игру, но, к сожалению, такое случается. Мы снова сыграли очень хорошо, но потеряли три очка. В победной игре с «Барнсли» мы показали ужасный футбол, но выиграли со счётом 1:0. Иногда вы играете хорошо и уступаете, как это бывало у нас в последних матчах, а иногда играете плохо и зарабатываете три очка. Надеюсь, нас скоро прорвёт, и мы будем хорошо играть и побеждать.

Что нам нужно сделать сейчас — показать командную сплочённость. Мы все хотим только лучшего для нашего клуба, и поэтому должны держаться вместе, чтобы добиться успеха в следующем матче", — приводит слова Боуэна пресс-служба «Халла».

«Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков в 19 матчах.