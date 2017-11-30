«Тосно» обратил внимание на графические ошибки в программе «8-16»

«Тосно» опубликовал в социальной сети сообщение, которое адресовано ведущему программы «8-16» Александру Шмурнову по поводу графических ошибок во время эфира.



«Александр Иванович, сначала мы за «Локомотив» играли в Кубке России с «Томью», затем вы нас сделали корейцами с матче с «Динамо», но потерять мяч из эмблемы…



Смотрим вашу программу, и видеть из раза в раз такое, простите, но это уже слишком», – говорится в официальном «твиттере» «Тосно».

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