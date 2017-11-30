Неймар: на чемпионате мира—2018 сборной Бразилии всё равно, с кем играть

Нападающий сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос, с какими командами он не хотел бы встретиться в финальной стадии чемпионата мира—2018 в России.

«Таких команд нет. Бразилии всё равно, с кем играть. Мы всё время тренируемся, поэтому никого не боимся. Это чемпионат мира, и там собрались лучшие сборные. Это команды высокого класса, и они хорошо подготовлены. Нельзя делить соперников на слабых и сильных. Когда едешь на мировое первенство, нужно быть готовым играть с любой командой», — цитирует Неймара официальный сайт ФИФА.