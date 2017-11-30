«Зенит» предложил Линекеру несколько уроков русского языка до старта ЧМ-2018

Англоязычный «твиттер» «Зенита» опубликовал сообщение, адресованное бывшему футболисту сборной Англии Гари Линекеру, который будет одним из ведущих жеребьёвки финальной части чемпионата мира—2018.

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган, в настоящее время работающий в Соединённых Штатах Америки, поздравил в социальной сети Линекера с днём рождения, причём попытался это сделать на русском языке, написав: «С днём ​​рождения, кувшины». На что Линекер ему ответил: «Spasibo, жирный».

«Ребята, как насчёт того, чтобы мы организовали для вас несколько уроков русского языка до начала чемпионата мира—2018», — написано в «твиттере» «Зенита», в сообщении которого прикреплён хештег #SayNoToGoogleTranslate.