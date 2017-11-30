Роналду в соцсетях похвастался красивым голом сына со штрафного

Сын нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в одном из матчей между детскими командами. Сын форварда сборной Португалии забил гол прямым ударом со штрафного удара.

Сам Роналду опубликовал видеоэпизод с голом в социальных сетях, прикрепив к ролику сообщение: «Ничто не случайно».

Отметим, что сын португальского футболиста начал серьёзно заниматься футболом в октябре 2016 года, играя за команду «Посуэло» из третьей испанской лиги.

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