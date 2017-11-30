Ан. Козлов: Моуринью играет от обороны, а Аленичев требует больше играть в атаку

Нападающий «Енисея» Андрей Козлов, который с 15 голами является лучшим бомбардиром первенства Футбольной национальной лиги текущего сезона, рассказал, как на его игру повлиял главный тренер красноярской команды Дмитрий Аленичев.

«Благодаря команде и, конечно, тренерскому штабу это мой лучший сезон. Самое главное – он доверяет мне, а я пытаюсь оправдать его доверие», — заявил Козлов.

Форварда, который является болельщиком «Манчестер Юнайтед», спросили, нравится ли ему, какой футбол демонстрирует английская команда при Жозе Моуринью.

«Нет, совсем не нравится. Надеюсь, зимой «МЮ» усилится, и будет совсем другая игра. Конечно, проблема в игроках. Думаю, нужны хорошие защитники – центральный и левый. А играют и правда трусливо», — отметил Козлов, который также сравнил тренерские методики Моуринью и Аленичева.

«Мне кажется, они разные. Моуринью больше играет от обороны, а Аленичев требует больше играть в атаку. Это всегда нравится болельщикам.

Аленичев требователен ко всем, но это нужно воспринимать правильно и слушать его", — приводит слова Козлова «инстаграм» Prof-Sport Company.