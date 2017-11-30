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Блан считает, что сборной России по силам дойти до полуфинала ЧМ-2018

Футбол

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Лоран Блан считает, что сборная России способна успешно выступить на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

«Конечно, для России очень важно выйти из группы. Я знаю, как это бывает на домашнем чемпионате мира. Ты побеждаешь, потом ловишь кураж, и на этом кураже идёшь от победы к победе. Так можно не просто выйти из группы, но и дойти до четвертьфинала, а то и до полуфинала. России это по силам, почему нет?» — приводит слова Блана сайт телерадиокомпании «Звезда».

Завтра, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце состоится жеребьёвка финального этапа чемпионата мира — 2018.

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