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Р. Мартинес: логистика волнует меня больше, чем возможные соперники на ЧМ-2018

Футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что он не переживает по поводу жеребьёвки финальной части ЧМ-2018, которая пройдёт завтра, 1 декабря, в Кремле.

«Нашим приоритетом было попадание в восьмёрку сеяных команд. Достигнув этой цели, мы обратили внимание на логистику. Я хочу, чтобы мы тратили мало времени на поездку в города, где пройдут матчи. Если на это потребуется больше трёх часов, это повлияет на нашу подготовку. Это волнует меня больше, чем команды, с которыми мы можем встретиться», — цитирует испанца сайт ФИФА.

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