В Аргентине троих арбитров госпитализировали после нападения фанатов

Матч одной из низших дивизионов чемпионата Аргентины «Хувентуд де Пергамино» — «Индепендьенте Чивилькой» закончился скандалом после того, как местные фанаты выбежали на поле и жестоко избили арбитров встречи, сообщает TyC Sports.

Трое судей были атакованы группой фанатов и в результате избиения были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Одному из пострадавших арбитров на голову было наложено 10 швов. Видео инцидента можно посмотреть на канале Cesar Sayal в YouTube. Фотографии последствий нападения на арбитров можно посмотреть в «твиттере» Juan Bindi.