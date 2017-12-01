«Дженоа» прошёл «Кротоне» и сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала Кубка Италии

«Дженоа» одержал победу с минимальным счётом над «Кротоне» в матче четвёртого раунда Кубка Италии-2017/18. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в начале второй половины игры забил защитник Франческо Мильоре.

«Дженоа» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где на выезде сыграет с туринским «Ювентусом». «Кротоне» покидает турнир.

Полную сетку Кубка Италии можно посмотреть на «Чемпионате». Матчи 1/8 финала турнира пройдут в декабре.