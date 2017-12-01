Хавбек «Сантоса» Лима, которым интересовалась «Барселона», перешёл в «Палмейрас»

Полузащитник «Сантоса» и сборной Бразилии Лукас Лима продолжит карьеру в составе «Палмейраса». Как сообщает пресс-служба клуба из Сан-Паулу, 27-летний бразильский хавбек подписал с контракт сроком на пять лет, соглашение вступит в силу 1 января 2018 года.

Ранее сообщалось об интересе к персоне Лимы представителей «Барселоны». Каталонцы рассчитывали на переход футболиста на бесплатной основе по окончании срока действия контракта.



Лима защищал цвета «Сантоса» последние четыре сезона. Игрок принял участие в 13 матчах сборной Бразилии и забил два гола.