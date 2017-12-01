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Мюллер хочет на чемпионате мира избежать встреч со сборными Испании и Англии

Футбол

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер отметил те команды, встреч с которыми он хотел бы избежать на групповом этапе чемпионата мира. Мюллер, в частности, назвал сборные Испании и Англии

«Мне любопытно, попадётся ли нам в соперники какой-нибудь «тяжеловес». Я бы предпочёл не встречаться со сборными Испании и Англии», — приводит слова Мюллера AS.

Ранее главный тренер действующих чемпионов мира Йоахим Лёв подчеркнул, что его команда не собирается нервничать независимо от того, с кем придётся играть.

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