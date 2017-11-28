Дель Боске: искренне считаю, что сборная Германии на голову сильнее остальных

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске поделился мнением о главных претендентах на победу на предстоящем чемпионате мира в России. Дель Боске полагает, что ни одна сборная в данный момент не может сравняться с национальной командой Германии.

«Я искренне считаю, что сборная Германии на голову сильнее остальных. Но очень сильны и такие команды, как сборные Бразилии, Испании, Аргентины с Месси и Португалии с Роналду. Некоторые другие сборные при удачном стечении обстоятельств также могут претендовать на всё. Французская сборная также очень сильна. Но в первую тройку я бы включил сборные Германии, Бразилии и Испании», — цитирует дель Боске AS.