«Челси» следит за прогрессом Т. Азара

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар попал в сферу интересов «Челси» за который играл с 2012 по 2015 год. Об этом сообщает Bild.
Представители лондонского клуба следят за прогрессом 24-летнего бельгийца, но пока никаких конкретных действий не предпринимали.
В нынешнем сезоне Торган Азар принял участие в 15 официальных матчах за «Боруссию», забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Азара с мёнхенгладбахцами действует до лета 2019 года.
Напомним, что в «Челси» играют братья Торгана Эден Азар, а также Килиан Азар, который выступает за молодёжную команду лондонцев.
«Мой брат – гений, а я – нет». Единственный нормальный Азар
Эден Азар не прилетел в Россию на матч с нашей сборной, зато прилетел его брат, Торган Азар, которого давно стоит рассматривать отдельно.