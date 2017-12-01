«Челси» следит за прогрессом Т. Азара

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар попал в сферу интересов «Челси» за который играл с 2012 по 2015 год. Об этом сообщает Bild.

Представители лондонского клуба следят за прогрессом 24-летнего бельгийца, но пока никаких конкретных действий не предпринимали.

В нынешнем сезоне Торган Азар принял участие в 15 официальных матчах за «Боруссию», забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Азара с мёнхенгладбахцами действует до лета 2019 года.

Напомним, что в «Челси» играют братья Торгана Эден Азар, а также Килиан Азар, который выступает за молодёжную команду лондонцев.