31 сборная, участвующая в ЧМ-2018, определилась с местом базирования

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что уже 31 сборная из 32 определилась с местом проведения базирования во время чемпионата мира—2018.

«Стадионы обеспечены всем необходимым. Другая инфраструктура тоже масштабная и даёт толчок в развитии регионов. Будет построено по три малых стадиона и 64 базы для команд. Все базы уже готовы, 31 из 32 баз уже выбрана, до середины декабря все команды уже с ними окончательно определятся. Сейчас работаем с каждой командой, гости получат максимальный комфорт и равные условия. Огромная работа проведена по транспорту, мы реконструировали 13 аэропортов, в Ростове с 7 декабря построен аэропорт с нуля — это очень хорошо, города получили вокзальные комплексы, создали систему медицинского обслуживания, транспорт. Это всё, что останется в качестве наследия на долгие годы», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.