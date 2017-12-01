Мутко: хочу заверить, что ЧМ-2018 пройдёт на самом высоком уровне

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от жеребьёвки финального этапа чемпионата мира 2018, а также от самого турнира, заверив, что мировое первенство пройдёт на самом высоком уровне.

«Сегодня большой день. Мы с нетерпением ждем жеребьевки — это эмоциональный этап подготовки. Неслучайно выбран Кремлевский дворец. Предоставляя исторический центр, центр России для жеребьевки, рядом с главными святынями — мы готовы для коллег для гостей и команд предоставить все самое лучшее, что есть в России, радушие и гостеприимность. Хочу заверить, чтобы ЧМ пройдёт на самом высоком уровне. Мы работаем вместе в ФИФА и надеюсь, что все наши усилия будут капитализированы в хорошее качество проведения чемпионата мира.

Я хотел бы отметить, что на самом высоком государственном уровне есть поддержка чемпионата, вовлечены в подготовку миллионы людей по всей стране. Все гарантии, которая взяла Россия, мы их выполняем в срок, и президент ФИФА это может подтвердить. В России был принят специальный закон, который закрепил все гарантии от маркетинговых прав до безопасности и пересечения границы. Нам в этом плане было проще, чтобы готовить ЧМ.

Еще была принята программа подготовки, которая включала в себя более 600 мероприятий. Эта вся программа близка к завершению, чемпионат мира дал импульс и толчок в развитию регионов, он даст большое наследие. Мы вводим 12 новых стадионов, 5 из них уже функционируют, восстанавливающиеся до конца 2017 года шесть стадионов будут введены в эксплуатацию. В Самаре же мы ждем окончание работ в апреле.

Болельщик, который обладает билетом, может бесплатно и без визы заехать в Россию, также болельщики получат возможность передвигаться между городами бесплатно на ЖД транспорте, так же будут бесплатные шатлы из аэропортов. Все, кто приедет в нашу страну, получат все необходимые условия для пребывания. Также будут и особенные туристические маршруты в городах. Но надо продолжать интенсивно работать, чтобы все завершить в срок», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Жеребьёвка финальной стадии ЧМ-2018 состоится 1 декабря. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало — в 17:00 мск. Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.