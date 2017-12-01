Мутко: из группы сборная не выходит, а она на допинге? Выглядит смешно

Президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу скандала, связанного с допингом. Ранее Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что его клиент готов выйти на связь с ФИФА. В британских СМИ сообщалось, что ФИФА хочет связаться с Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.



В интервью Sportsmail Уолден заявил, что Родченков готов говорить с ФИФА, а также что у Григория есть доказательства того, что десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной России, были клиентами государственной допинг-программы.

«Всё это смешным выглядит, если мы на программу сажаем человека с 62-м местом. Или из группы в футболе не выходим. Если мы были не на программе — какое бы место заняли? Три игры, два поражения», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.