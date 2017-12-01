«Реал» контактировал с агентом Де Брёйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне интересен «Реалу». Мадридцы хотят укрепить состав и провели предварительные переговоры с агентом игрока. Об этом сообщает City Watch.

При этом сам Де Брёйне доволен своим положением в «Манчестер Сити» и в ближайшие месяцы должен продлить контракт с клубом. Действующий договор 26-летнего бельгийца истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне АПЛ Кевин Де Брёйне принял участие в 14 матчах АПЛ, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. По данным Transfermarkt полузащитник оценивается в € 75 млн.