Гацкан в третий раз подряд признан лучшим игроком Молдавии

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан признан лучшим игроком Молдавии в 2017 году. 33-летний хавбек обошёл защитника «Истанбул Башакшехир» Александра Епуряну и полузащитника «Кальяри» Артура Ионицэ. Епуряну до переезда в Турцию играл в России, где защищал цвета ФК «Москва», столичного «Динамо», «Крыльев Советов» и «Анжи».

Для Гацкана эта награда стала четвёртой в карьере. Ранее хавбек сборной Молдавии признавался лучшим в 2013, 2015 и 2016 годах.

Гацкан также был признан лучшим полузащитником Молдавии по итогам 2017 года.