«Интер» объявил о подписании нового контракта с Хандановичем

Сегодня, 1 декабря, голкипер «Интера» Самир Ханданович подписал новый контракт с итальянским клубом.

Как сообщает официальный сайт нерадзурри, словенский вратарь продлил соглашение до 30 июня 2021 года.

Состав «Интера» Ханданович пополнил летом 2012 года, в составе команды из Милана страж ворот провёл 195 матчей, учитывая все турниры.

Предыдущий контракт с «Интером» Ханданович подписал зимой 2016 года, его срок истекал летом 2019-го.

Если у вас не отображается фотография, посмотреть её можно в официальном «твиттере» «Интера».